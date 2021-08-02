Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:51Заразились
на 02.08В России 6 312 185+23 508В мире 198 332 947+460 725
Спортивная гимнастика12:30Мужчины, Финал  Южная Корея Россия АрменияПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия КитайПодробнееБорьба13:30Мужчины, Бои за 3-е место  Россия ТурцияПодробнееСпортивная гимнастика11:45Женщины, Финал  США Италия Россия ЯпонияПодробнее

Ритейлер спортивной одежды и обуви Foot Locker купит двух конкурентов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американский ритейлер спортивной одежды и обуви Foot Locker Inc. покупает двух менее крупных конкурентов за общую сумму в размере около $1,1 млрд, решив выйти за пределы торговых центров в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что компания объявит о приобретении продавца спортивной одежды и обуви WSS за $750 млн и оператора магазинов уличной одежды и кроссовок Atmos со штаб-квартирой в Японии за $360 млн.

Приобретение WSS, головной офис которого находится в Лос-Анджелесе, даст Foot Locker доступ к базе латиноамериканских покупателей, сообщил один из источников.

WSS управляет 93 магазинами на Западном побережье и юго-западе США, в основном расположенными в районах, где проживают социально уязвимые слои населения, тогда как магазины Foot Locker в основном представлены в торговых центрах. Выручка WSS в 2020 году составила $425 млн.

Atmos, популярный магазин кроссовок, основанный в Токио, по итогам 2020 года получил выручку в размере $175 млн, при этом более 60% пришлось на онлайн-продажи. Компания управляет небольшим количеством магазинов в США, тогда как основная часть ее магазинов расположена в Японии. В свою очередь, Foot Locker является оператором 122 магазинов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, однако компания не представлена в Японии.После завершения сделки обе компании продолжат осуществлять деятельность под своими названиями. Ожидается, что сделки будут закрыты в третьем квартале 2021 года.

США Foot Locker Лос-Анджелес Япония WSS Atmos

Новости

В Греции из-за рекордной жары вспыхнули крупные пожары

В Греции из-за рекордной жары вспыхнули крупные пожары
Олимпиада-2020

Варшава выдала гуманитарную визу Кристине Тимановской

Варшава выдала гуманитарную визу Кристине Тимановской

Первый президент Киргизии Акаев доставлен в Бишкек

Первый президент Киргизии Акаев доставлен в Бишкек

Российский турист пропал в Стамбуле

Российский турист пропал в Стамбуле
Пандемия коронавируса

Мужчина скончался в Берлине после воскресной акции протеста

Мужчина скончался в Берлине после воскресной акции протеста
Пандемия коронавируса

Ученые насчитали свыше 198 млн заразившихся коронавирусом в мире

Ученые насчитали свыше 198 млн заразившихся коронавирусом в мире
Пандемия коронавируса

Законодатели США представили доклад с утверждением о лабораторном происхождении COVID

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 августа

Пандемия коронавируса

Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается

Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается

Постпред РФ в Вене сообщил об условиях возобновления переговоров по ядерной сделке в Иране

Постпред РФ в Вене сообщил об условиях возобновления переговоров по ядерной сделке в Иране
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');