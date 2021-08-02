Ритейлер спортивной одежды и обуви Foot Locker купит двух конкурентов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американский ритейлер спортивной одежды и обуви Foot Locker Inc. покупает двух менее крупных конкурентов за общую сумму в размере около $1,1 млрд, решив выйти за пределы торговых центров в США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что компания объявит о приобретении продавца спортивной одежды и обуви WSS за $750 млн и оператора магазинов уличной одежды и кроссовок Atmos со штаб-квартирой в Японии за $360 млн.

Приобретение WSS, головной офис которого находится в Лос-Анджелесе, даст Foot Locker доступ к базе латиноамериканских покупателей, сообщил один из источников.

WSS управляет 93 магазинами на Западном побережье и юго-западе США, в основном расположенными в районах, где проживают социально уязвимые слои населения, тогда как магазины Foot Locker в основном представлены в торговых центрах. Выручка WSS в 2020 году составила $425 млн.

Atmos, популярный магазин кроссовок, основанный в Токио, по итогам 2020 года получил выручку в размере $175 млн, при этом более 60% пришлось на онлайн-продажи. Компания управляет небольшим количеством магазинов в США, тогда как основная часть ее магазинов расположена в Японии. В свою очередь, Foot Locker является оператором 122 магазинов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, однако компания не представлена в Японии.После завершения сделки обе компании продолжат осуществлять деятельность под своими названиями. Ожидается, что сделки будут закрыты в третьем квартале 2021 года.