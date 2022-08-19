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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Анталья рассчитывает переманить на зиму замерзающих европейских пенсионеров

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Туристические компании и отельеры Антальи предложили европейским пенсионерам "пакеты длительного проживания" в отелях ближайшей зимой, объясняя, что это обойдется им дешевле, чем зимовать на родине, пишет Hurriyet.

В рамках предложения сутки проживания в четырехзвездочном отеле с питанием будет стоить пенсионерам 21 евро.

В городском совете Антальи, ссылаясь на официальные данные Германии, посчитали, что германская семья из четырех человек заплатит в этом году за коммунальные услуги и питание на 3461 евро больше, чем в предыдущие годы. Чиновники отметили, что ситуация будет еще сложнее, если поставки российского газа в Европу полностью прекратятся, тогда как Анталья предлагает пенсионерам Европы сократить расходы.

В рамках таких предложений стоимость размещения с 15 ноября по 10 января в трехзвездочном отеле в Анталье составит 511 евро, включая перелет, трехразовое питание, трансфер из аэропорта. В четырехзвездочном отеле такой же пакет обойдется в 1209 евро, в люксовом пятизвездочном - в 9,9 тысячи евро. В совете пообещали, что в Анталье зимой будут работать 152 отеля на 50 тысяч мест, так что выбор у европейских пенсионеров будет большим.

С января по июнь 2022 года Турция приняла 16,4 млн иностранных туристов, это на 186% больше, чем за тот же период годом ранее. Только из Германии в страну прибыло более 2 млн человек, из России - около 1,5 млн.

Анталья Турция Европа Германия
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