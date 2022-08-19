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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Володин отметил рост цен на электроэнергию в 6 раз и рекордную инфляцию в странах ЕС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил рост цен на газ, электроэнергию и значительную потерю урожая в странах Евросоюза.

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"В США газ сегодня стоит 333 доллара за 1000 кубометров. Сам же Вашингтон продаёт его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной. Инфляция уже достигла рекордных для еврозоны значений - 8,9%", - написал Володин в своём телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, что аномальная жара в Европе также сильно ударила по сельскому хозяйству. "Урожай на 20% меньше, чем в прошлом году. Ощущается дефицит электроэнергии, стоимость которой выросла в шесть раз за год!" - пишет Володин.

Вячеслав Володин ЕС
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