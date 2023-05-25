Оператор кинотеатров Cineworld планирует выйти из процедуры банкротства в июле

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Британский оператор кинотеатров Cineworld Group Plc сообщил, что рассчитывает выйти из процедуры банкротства в июле 2023 года.

Cineworld заручилась поддержкой плана реструктуризации со стороны кредиторов, контролирующих около 99% прав требований по выданным ей срочным кредитам со сроками погашения в 2025 и 2026 годах и револьверной кредитной линии со сроком погашения в 2023 году, а также не менее 69% прав требований по непогашенной части задолженности, накопленной в рамках процедуры банкротства за счет финансирования по модели должника во владении.

Модель должника во владении позволяет продолжать оплачивать повседневные расходы и оставаться во владении бизнесом, находясь под защитой законодательства.

Компания подала заявление о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, позволяющей реорганизовать активы и обязательства для выхода из кризиса, в сентябре прошлого года. Ее задолженность составляет около $5 млрд, отмечает газета The Independent.

Cineworld - второй по величине оператор кинотеатров в мире почти с 9,2 тысячи экранов на 751 площадке в 10 странах, включая Великобританию, Израиль и ряд государств Восточной Европы. В США компании принадлежит сеть Regal Cinemas.

Кинотеатры Cineworld продолжают работать.

Акции компании дешевеют на 7,3% на торгах в Лондоне в четверг. За последний год ее рыночная стоимость рухнула почти на 96%, до 15,31 млн фунтов стерлингов (около $19 млн). План реструктуризации не предполагает каких-либо возмещений акционерам.