Производитель промышленных газов Air Products вышел из российского бизнеса

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель промышленных газов Air Products and Chemicals, Inc. (APCI) вышел из российских активов.

Владение российским ООО "Эйр Продактс" перешло от американской Air Products Manufacturing Corporation к московскому ООО "Техгаз Менеджмент" (совладельцы - россиянин Олег Сидоров и казахстанец Константин Назаров), показали данные ЕГРЮЛ. При этом их доли находятся в залоге у Air Products Manufacturing. В социальных сетях Сидоров упоминается как управляющий Air Products по России, а Назаров - как директор по стратегическому развитию.

Головная компания пока не делала заявлений относительно статуса присутствия Air Products в России.

О подготовке Air Products к передаче российского бизнеса стало известно в середине июля.

Air Products работает в России с 2003 года, подписав первый контракт на аутсорсинг производства промышленных газов для заказчика в Московской области. Завод "Эйр Продактс" в Ростовской области начал работу в августе 2017 года, он производит более тридцати наименований промышленных газов, сварочных и пищевых смесей.

Сейчас в России у компании два офиса, собственное подразделение инжиниринга, завод по производству промышленных газов с газонаполнительной станцией и собственным автопарком, а штат сотрудников насчитывает более 130 человек.

Air Products - ведущий мировой поставщик технологий переработки сжиженного природного газа и сопутствующего оборудования. По технологии Air Products был построен СПГ-завод "Ямал СПГ", кроме того, спроектирован "Дальневосточный СПГ" в рамках проекта "Сахалин-1" и "Якутский СПГ" компании "ЯТЭК". В апреле 2022 года технологии и оборудование для сжижения природного газа подпали под санкции Евросоюза.