Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Производитель промгазов Air Products обдумывает передачу бизнеса в России

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Американская Air Products разрабатывает планы по осуществлению передачи бизнеса в России, говорится в отчетности ее дочерней компании ООО "Эйр продактс газ".

"При этом непрерывность деятельности и продолжение осуществления существующего бизнеса в безопасном и ответственном ключе является приоритетом", - подчеркивается в документе, датированном концом мая.

Головная компания пока не делала заявлений о статусе своего присутствия в России.

Air Products работает в России с 2003 года, подписав первый контракт на аутсорсинг производства промышленных газов для заказчика в Московской области. Завод "Эйр Продактс" в Ростовской области начал работу в августе 2017 года, он производит более тридцати наименований промышленных газов, сварочных и пищевых смесей.

Сейчас в России у компании два офиса, собственное подразделение инжиниринга, завод по производству промышленных газов с газонаполнительной станцией и собственным автопарком, а в штате работает больше 130 сотрудников.

Air Products - ведущий мировой поставщик технологий переработки сжиженного природного газа и сопутствующего оборудования. По технологии Air Products был построен СПГ-завод "Ямал СПГ", кроме того, спроектирован "Дальневосточный СПГ" в рамках проекта "Сахалин-1" и "Якутский СПГ" компании "ЯТЭК". В апреле 2022 года технологии и оборудование для сжижения природного газа попали под санкции Евросоюза.

Air Products Эйр продактс газ США Московская область Ростовская область Ямал СПГ Сахалин-1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг отметил снижение производства фанеры в России из-за санкций

Цена газа в ЕС превысила $1900/тыс. куб. м на новостях об аварии в Норвегии

Цена газа в ЕС превысила $1900/тыс. куб. м на новостях об аварии в Норвегии

Индекс МосБиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с конца февраля

Индекс МосБиржи опустился ниже 2100 пунктов впервые с конца февраля

Минпромторг заплатит до 6,6 млрд рублей за доработку двигателя для МС-21

"Роскосмос" отложил подготовку пилотируемых полетов на Луну

Москва задумалась о переходе на уплату взносов в ООН в рублях

Москва задумалась о переходе на уплату взносов в ООН в рублях

Организованный набор работников из Узбекистана в Россию сократился в 6 раз

Организованный набор работников из Узбекистана в Россию сократился в 6 раз

"Русал" планирует выпустить облигации на 100 млрд рублей и 4 млрд юаней

"Русал" планирует выпустить облигации на 100 млрд рублей и 4 млрд юаней

Brent подешевела до $99,42 за баррель

Масштабирование числа САР в РФ не нашло поддержки в правительстве

Масштабирование числа САР в РФ не нашло поддержки в правительстве
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });