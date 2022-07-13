Производитель промгазов Air Products обдумывает передачу бизнеса в России

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Американская Air Products разрабатывает планы по осуществлению передачи бизнеса в России, говорится в отчетности ее дочерней компании ООО "Эйр продактс газ".

"При этом непрерывность деятельности и продолжение осуществления существующего бизнеса в безопасном и ответственном ключе является приоритетом", - подчеркивается в документе, датированном концом мая.

Головная компания пока не делала заявлений о статусе своего присутствия в России.

Air Products работает в России с 2003 года, подписав первый контракт на аутсорсинг производства промышленных газов для заказчика в Московской области. Завод "Эйр Продактс" в Ростовской области начал работу в августе 2017 года, он производит более тридцати наименований промышленных газов, сварочных и пищевых смесей.

Сейчас в России у компании два офиса, собственное подразделение инжиниринга, завод по производству промышленных газов с газонаполнительной станцией и собственным автопарком, а в штате работает больше 130 сотрудников.

Air Products - ведущий мировой поставщик технологий переработки сжиженного природного газа и сопутствующего оборудования. По технологии Air Products был построен СПГ-завод "Ямал СПГ", кроме того, спроектирован "Дальневосточный СПГ" в рамках проекта "Сахалин-1" и "Якутский СПГ" компании "ЯТЭК". В апреле 2022 года технологии и оборудование для сжижения природного газа попали под санкции Евросоюза.