Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Air Products наметила в Узбекистане инвестпрограмму на $10 млрд

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Власти Узбекистана и американский производитель технических газов Air Products достигли соглашения о реализации инвестпрограммы на сумму свыше $10 млрд, сообщила пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

На встрече в Нью-Йорке Мирзиёев и глава правления, президент и главный исполнительный директор Air Products Сейфи Гасеми обсудили расширение партнерства, реализацию текущих проектов и планы на будущее.

"Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства (. . .), ход реализации текущих проектов и конкретные планы на перспективу. В завершение встречи состоялся обмен соглашениями о реализации новой инвестиционной программы компании Air Products в Узбекистане на сумму свыше $10 млрд", - говорится в сообщении.

На встрече рассматривались перспективные проекты по газификации угля, производству технических газов, водорода и аммония, а также утилизации кислых газов. Эксперты Air Products примут участие в разработке необходимой нормативно-правовой базы в сфере декарбонизации в Узбекистане. Кроме того, в портфель проектов входит внедрение инновационных разработок в пищевой промышленности, отмечается в сообщении.

Сейчас Air Products реализует в Узбекистане проекты по переработке промышленных газов на заводе синтетического топлива Uzbekistan GTL, производству синтез-газа, кислорода и азота, выпуску сжиженного углекислого газа на базе "Навоиазота". За последние 2 года компания осуществила прямые инвестиции на развитие данных проектов в размере свыше $1 млрд.

Air Products - производитель промышленных газов, поставщик технологий переработки СПГ и сопутствующего оборудования.

Air Products Узбекистан Сейфи Гасеми Шавкат Мирзиеев США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Профсоюз UAW может расширить забастовку, если прогресса в переговорах не будет

"Ростелеком" консолидировал 100% в разработчике ОС "Аврора"

"Ростелеком" консолидировал 100% в разработчике ОС "Аврора"

Brent подорожала до $95,03 за баррель

ЦБ РФ ждет продолжения роста годовой инфляции в ближайшие месяцы

International Paper закрыла сделку по продаже 50% "Илим" российским бенефициарам СП

International Paper закрыла сделку по продаже 50% "Илим" российским бенефициарам СП

Власти Калифорнии подали в суд на BP, Shell, Exxon, ConocoPhillips и Chevron

Власти Калифорнии подали в суд на BP, Shell, Exxon, ConocoPhillips и Chevron

Совкомбанк потребовал с HSBC долг в виде рублевого эквивалента 12 958 унций золота

Совкомбанк потребовал с HSBC долг в виде рублевого эквивалента 12 958 унций золота
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });