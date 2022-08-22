Нефть Brent подорожала до $97 за баррель

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к слабому росту в ходе торгов днем в понедельник.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 по московскому времени в понедельник составляет $97,03 за баррель, что на $0,31 (0,32%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,79 за баррель, что на $0,35 (0,39%) больше итогового значения предыдущей сессии.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил эксплуатацию двух из трех нефтеналивных причалов на морском терминале в связи с повреждениями. "Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах", - говорится в сообщении КТК.

В центре внимания участников рынка остается ситуация вокруг иранского ядерного соглашения. Президент США Джо Байден в воскресенье обсудил с лидерами Франции, Германии и Великобритании ведущиеся переговоры о ядерной сделке, а также необходимость усилить поддержку партнеров в Ближневосточном регионе, сообщает агентство Bloomberg.

Между тем Иран официально отказался от требования отмены санкций в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое было одним из главных препятствий на пути восстановления ядерного соглашения, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Также рынок следит за ситуацией в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире. Власти провинции Сычуань продлили ограничения на поставку электроэнергии промышленным предприятиям и приняли иные экстренные меры для борьбы с перебоями в энергоснабжении, пишет Treading Economics. Все это негативно влияет на активность в промышленном секторе региона.