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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

КТК приостановил эксплуатацию двух из трех нефтеналивных причалов

КТК приостановил эксплуатацию двух из трех нефтеналивных причалов
Работа морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото.
Фото: Алексей Давыдов/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил эксплуатацию двух из трех выносных причальных устройств (ВПУ) на морском терминале в связи с повреждениями, сообщает консорциум.

Отмечается, что в августе в ходе планового техобслуживания водолазные группы обнаружили трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести. На танке плавучести ВПУ-1 выявлена трещина в соединительной пластине с частью трубной обвязки подводных шлангов, на танке плавучести ВПУ-2 - трещина в аналогичной соединительной пластине, а также смещение шарнирного соединения в месте образования трещины.

"Акционеры компании были уведомлены о сложившейся ситуации 5 и 17 августа 2022 года по дефектам на танках плавучести 1 и 2 соответственно. Погрузочные операции на Морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3. Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что КТК незамедлительно обратился к производителю ВПУ - компании IMODCO - и в контролирующее безопасную эксплуатацию устройств классификационное общество ABS, и эти организации "настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ" до замены танков плавучести. Консорциум разработал соответствующее техническое задание и намерен заменить танки из имеющихся в резерве, выполняется предквалификационный отбор организаций.

"Вышеуказанные повреждения не повлекли инцидента или аварии, связанной с разливом нефти; угрозы населению и окружающей среде не имеется. Компанией проведены мероприятия по исключению указанных рисков на данном оборудовании", - отмечает КТК.

Ранее сообщалось, что 3 августа КТК существенно снизил объемы перекачки нефти в связи с остановкой добычи на месторождении Кашаган и ремонтом на Тенгизском месторождении (Казахстан). Как выяснилось позднее, операции на одном из производственных участков месторождения Кашаган (оператор - North Caspian Operating Company) были приостановлены из-за утечки газа.

Каспийский трубопроводный консорциум

КТК, проходящий через территорию России, - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти (на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов), более 20 лет работавший без сбоев. На протяжении последнего года система постоянно сталкивается с проблемами ограничения прокачки из-за разных внешних факторов, в том числе из-за аварии с разливом нефти в августе 2021 года, повреждений ВПУ в результате шторма в марте 2022 года, обследования акватории морского терминала на наличие взрывоопасных объектов (последнее не повлияло на выполнение графика отгрузок КТК).

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

КТК
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