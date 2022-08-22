Аналитики ждут от главы ФРС нового сигнала на симпозиуме в Джексон-Хоуле

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Председателю Федеральной резервной системы США Джерому Пауэллу представится шанс "перезагрузить" ожидания на финансовых рынках относительно дальнейших шагов регулятора на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, сообщает Bloomberg.

Пауэлл выступит там 26 августа в 17:00 по московскому времени. Ожидается, что он подтвердит решимость ФРС продолжать цикл повышения ключевой ставки до тех пор, пока инфляция не будет взята под контроль, однако он, вероятно, воздержится от сигналов о том, насколько существенным будет следующий шаг регулятора.

"Это самый важный вопрос для всех: насколько Пауэлл будет контролировать рыночные условия? Мы достигли момента, когда экономика стала демонстрировать признаки замедления", - сказал старший экономист MacroPolicy Perspectives по США Лора Роснер-Уорбертон.

Фондовый рынок США демонстрировал ралли с последнего заседания ФРС в конце июля на фоне растущих ожиданий, что регулятор начнет замедлять темпы ужесточения монетарной политики, а также признаков возможного ослабления инфляционного давления.

ФРС в июле единогласным решением повысила диапазон процентной ставки на 75 б.п., рекордными темпами с 1994 года, до 2,25-2,5% годовых. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Следующее заседание FOMC назначено на 20-21 сентября. Оно будет сопровождаться пресс-конференцией Пауэлла и публикацией обновленных экономических прогнозов.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40 лет.

Представители руководства ФРС сигнализируют о том, что борьба американского ЦБ с высокой инфляцией еще не закончена. На прошлой неделе Джеймс Баллард, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса и главный "ястреб" в Федрезерве, выразил готовность поддержать еще одно повышение ключевой процентной ставки на 75 базисных пунктов в сентябре. Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин также высказался в пользу более активного подъема ставок для сдерживания инфляции.

Рынок в среднем ждет более умеренного подъема ставки в сентябре, на 50 б.п.

Пауэлл на прошлогоднем симпозиуме заявил, что инфляционное давление, вероятно, будет носить переходный характер и не отразится на всех секторах экономики. Между тем на текущий момент он признал, что прогнозы ФРС оказались неверными, и регулятору нужно было начать повышать ставку раньше.

С учетом этих обстоятельств Пауэлл, вероятно, займет жесткую позицию, полагает главный экономист NatWest Markets по США Кевин Камминс.

Ежегодное мероприятие, организуемое Федеральным резервным банком (ФРБ) Канзас-Сити, собирает глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. С 1982 года симпозиум проходит в Джексон-Хоуле.

На мероприятии в этом году выступят в том числе член исполнительного комитета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель и глава Банка Англии Эндрю Бейли. Между тем глава ЕЦБ Кристин Лагард не планирует посещать симпозиум, пишет агентство Bloomberg.

Представители руководства ЕЦБ также ведут дебаты относительно того, каким должно быть следующее повышение ставки.

ЕЦБ по итогам июльского заседания повысил процентные ставки впервые за 11 лет. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 0,5%, ставка по депозитам - до нулевого уровня, ставка по маржинальным кредитам - до 0,75%.

Таким образом, европейский регулятор отстает от других крупных центробанков в принятии мер по борьбе с высоко инфляцией, решившись на ужесточение денежно-кредитной политики лишь в прошлом месяце.