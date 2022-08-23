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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

British Airways отменяет 11,2 тыс. рейсов из-за ограничений в аэропорту Хитроу

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Британская авиакомпания British Airways сокращает число внутренних и европейских рейсов из-за ограничений на обслуживание пассажиров в лондонском аэропорту Хитроу.

Как говорится в пресс-релизе компании, до конца октября будут отменены свыше 1,2 тыс. рейсов, а с ноября по март - еще 10 тыс. Общее число вылетов в зимний сезон сократится на 8%.

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British Airways пошла на такой шаг из-за введенного в прошлом месяце администрацией Хитроу ограничения на количество обслуживаемых пассажиров в 100 тыс. человек в день.

Авиакомпании Европы и США, а также операторы аэропортов не справляются с активным восстановлением спроса на авиаперевозки после вызванного пандемией коронавируса спада, пишет Dow Jones. В частности, они испытывают нехватку сотрудников, включая пилотов и бортпроводников, а также сотрудников наземных служб и сервисов обработки багажа.

Котировки акций International Airlines Group, которой принадлежит British Airways, в ходе торгов в Лондоне во вторник снижаются на 0,2%. С начала года капитализация компании сократилась на четверть, до 5,58 млрд фунтов стерлингов ($6,56 млрд).

British Airways Великобритания Лондон
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