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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:56

Аэропорт Хитроу продлит ограничения для пассажиропотока до конца октября

Аэропорт Хитроу продлит ограничения для пассажиропотока до конца октября
Фото: Hollie Adams/Getty Images

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Лондонский аэропорт Хитроу продлит ограничения для пассажиропотока до конца октября, чтобы избежать перебоев в работе и отсрочки рейсов из-за нехватки сотрудников.

В понедельник руководство аэропорта заявило, что до 29 октября, то есть до конца летнего сезона в авиационной отрасли, число вылетающих из Хитроу пассажиров не будет превышать 100 тыс. в день.

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Изначально предполагалось, что ограничения пассажиропотока, о которых Хитроу объявил в июле, будут сняты 11 сентября, пишет газета Financial Times.

Руководство аэропорта отметило, что введенные меры привели к существенному улучшению качества обслуживания, и решение о продлении меры было принято по согласованию с авиакомпаниями.

Ограничения могут быть сняты и раньше, если станет понятно, что ресурсов аэропорта для этого достаточно.

Великобритания Лондон
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