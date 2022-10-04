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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Аэропорт Хитроу отменит лимит на число пассажиров в конце октября

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Лондонский аэропорт Хитроу снимет ограничения для пассажиропотока в конце октября, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, действующий лимит, ограничивающий число вылетающих из Хитроу пассажиров 100 тысячами в день, не будет продлен после 29 октября.

Ограничение вводилось в июле до 11 сентября из-за дефицита сотрудников, но в августе руководство аэропорта продлило их до 29 октября, чтобы избежать перебоев в работе и отсрочки рейсов.

"Принятые меры привели к сокращению числа отмененных рейсов, улучшению пунктуальности полетов и снижению времени ожидания багажа, - сообщила WSJ представитель аэропорта. - Мы всегда фокусировались на как можно более быстрой отмене ограничений, однако мы сделаем это лишь тогда, когда будем уверены, что увеличение числа пассажиров не скажется на качестве услуг".

Лондон Хитроу
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