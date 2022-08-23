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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Цена Brent приблизилась к $98 за баррель на опасениях сокращения поставок

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили рост в ходе сессии во вторник на опасениях, что ОПЕК+ может снизить добычу на фоне высокой волатильности на рынке.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:00 по московскому времени подорожали на $1,48 (1,53%) - до $97,96 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени повысились на $1,7 (1,88%) - до $92,06 за баррель.

Торги накануне обе марки завершили небольшим снижением, хотя в ходе сессии они активно падали на опасениях по поводу замедления темпов роста мировой экономики и спроса на топливо.

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Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман накануне отметил, что ОПЕК+ может сократить добычу на фоне высокой волатильности и низкой ликвидности торгов.

"Без достаточной ликвидности нефтяной рынок не может должным образом отражать физические реалии, и это может давать ложное чувство безопасности в моменты, когда свободные резервные мощности жестко ограничены, а риск серьезных перебоев в поставках остается высоким", - заявил он в ответ на письменные вопросы агентства Bloomberg.

"Вопрос о том, является ли оправданным сокращение добычи ОПЕК или ОПЕК+ после сентября, остается открытым, - отметил Тамаш Варга из брокерской компании PVM. - Несмотря на недавнюю слабость, вызванную инфляцией, нефтяной рынок, кажется, нащупал дно".

Трейдеры продолжают следить за консультациями по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций страна сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.

нефть
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