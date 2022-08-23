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Brent подорожала до $99,4 за баррель

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти во вторник вечером на опасениях сокращения поставок из Саудовской Аравии и росте цен на газ в Европе.

К 17:45 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,88 (2,99%) - до $99,36 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $3,25 (3,6%) - до $93,61 за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман днем ранее заявил Bloomberg, что ОПЕК+ может сократить добычу на фоне высокой волатильности и низкой ликвидности торгов.

"Без достаточной ликвидности нефтяной рынок не может должным образом отражать физические реалии, и это может давать ложное чувство безопасности в моменты, когда свободные резервные мощности жестко ограничены, а риск серьезных перебоев в поставках остается высоким", - сказал принц.

Между тем, аналитики сырьевых рынков Commerzbank связывают подъем цен на нефть со скачком цен на газ в Европе после того, как "Газпром" объявил, что снова приостановит поставки по трубопроводу "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа.

Brent WTI Саудовская Аравия Минэнерго Абдулазиз бен Сальман ОПЕК Commerzbank Европа
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