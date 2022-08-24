Ритейлер Nordstrom ухудшил прогнозы на текущий финансовый год

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Американский Nordstrom Inc., владелец сети универмагов класса "люкс", увеличил чистую прибыль во втором квартале 2022 финансового года в 1,6 раза, выручку на 12%.

Несмотря на сильные квартальные результаты, ритейлер ухудшил прогнозы на весь фингод, отметив, что посещаемость его магазинов резко упала в июне, а складские запасы требуют корректировки.

По итогам финансового квартала, который завершился 30 июля, чистая прибыль Nordstrom составила $126 млн, или $0,77 на акцию, против $80 млн, или $0,49 на акцию, годом ранее, следует из отчета компании.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,81 на акцию, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,8 на акцию.

Квартальная выручка Nordstrom увеличилась до $3,99 млрд с $3,57 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $3,96 млрд.

"Хотя наши результаты в прошедшем квартале оправдали ожидания, посещаемость магазинов и спрос начали резко ослабевать с конца июня, - заявил главный исполнительный директор компании Эрик Нордстром. - Мы корректируем наши планы и принимаем меры, чтобы справиться с ситуацией в краткосрочной перспективе, в том числе регулируем запасы и расходы в соответствии с последними трендами".

Ритейлер ухудшил прогноз роста выручки на текущий фингод до 5-7% с 6-8%, прогноз прибыли в расчете на акцию - до $2,3-2,6 с $3,2-3,5.

С начала 2022 года капитализация Nordstrom увеличилась на 2,6%. После публикации отчета акции компании подешевели почти на 14% на дополнительных торгах.