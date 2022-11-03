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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

WSJ сообщила о планах сервиса заказа такси Lyft сократить 13% сотрудников

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc. планирует сократить персонал на 13%, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В общей сложности штат компании насчитывает более 4 тысяч сотрудников без учета водителей. Таким образом, в общей сложности сократить планируется несколько сотен сотрудников.

В июле этого года компания уже сократила 60 рабочих мест вместе с закрытием собственного сервиса аренды автомобилей.

С начала 2022 года капитализация Lyft упала на 68%.

Lyft США
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