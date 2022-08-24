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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Bed Bath & Beyond договорилась о кредите для поддержания ликвидности

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Американская сеть магазинов товаров для дома Bed Bath & Beyond Inc. договорилась о привлечении финансирования для улучшения ситуации с ликвидностью, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Компания сообщила потенциальным кредиторам, что выбрала одного из них по итогам процедуры маркетингового анализа, проведенного JPMorgan Chase & Co.

Сделка предусматривает предоставление ликвидности и даст поставщикам уверенность в том, что они могут и в дальнейшем направлять свою продукцию ритейлеру, пишет WSJ. Компания стремилась привлечь около $375 млн, чтобы улучшить ситуацию с уровнем денежных средств и сократить объем имеющейся задолженности.

При этом размер итоговой суммы и условия сделки не разглашались.

Акции Bed Bath & Beyond взлетели на прошлой неделе на фоне скачка интереса со стороны индивидуальных инвесторов, однако начали снижаться после того, как известный инвестор-миллиардер Райан Коэн продал весь принадлежащий ему пакет акций компании. Снижение цены акций ограничило возможности компании для увеличения ликвидности.

Bed Bath & Beyond в конце июня отчиталась о результатах за первый квартал 2022 фингода, по итогам которого получила скорректированный убыток больше, чем ожидал рынок.

С начала 2022 года капитализация Bed Bath & Beyond упала почти на 40%.

Bed Bath & Beyond JPMorgan Chase Райан Коэн США
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