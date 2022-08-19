Инвестор Райан Коэн продал долю в Bed Bath & Beyond, ее котировки рухнули

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Известный инвестор-миллиардер Райан Коэн продал весь принадлежащий ему пакет акций Bed Bath & Beyond, владеющей сетью магазинов товаров для дома, прибыль от продажи превысила $58 млн.

Коэн направил документы о продажи доли в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, новость о продаже была обнародована после закрытия рынка.

В документах говорится, что Коэн продал 7,78 млн акций, средневзвешенная цена варьировалась от $18,68 до $29,22 за бумагу. Он приобрел их в первом квартале текущего года за $13,08-17,25 за бумагу. В результате продажи он получил $58,65 млн, согласно подсчетам Dow Jones Market Data Group.

Коэн также продал опционы-колл на покупку акций Bed Bath & Beyond, получив прибыль в размере около $95 тыс.

Инвестор заявил о своем намерении ранее на этой неделе. Компания сообщила, что в последние недели работает совместно с внешними финансовыми советниками и кредиторами над решениями, которые позволили бы ей усилить свой баланс. Дальнейшие детали компания обещает раскрыть к концу августа.

Акции Bed Bath & Beyond на предварительных торгах в пятницу дешевеют на 41,02%. По итогам торгов в четверг они упали на 19,6%, а в ходе дополнительных торгов рухнули на 45%.