Агрохолдинг "Степь" увеличил квартальную выручку на 26%, до 31,6 млрд рублей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В III квартале 2023 года агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система") увеличил выручку на 25,5% в годовом исчислении, до 31,6 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе агрохолдинга, отметив, что это неаудированные результаты.

Показатель OIBDA по итогам третьего квартала 2023 года составил 4,5 млрд рублей, что на 23,7% больше, чем годом ранее.

В целом за 9 месяцев 2023 года выручка агрохолдинга выросла на 33,6% к показателю января-сентября 2022 года - до 72,9 млрд рублей. Показатель OIBDA увеличился на 24,5% - до 11,5 млрд рублей.

Улучшение финансовых показателей произошло благодаря росту объемов реализации и развитию экспортных продаж трейдинговых направлений, повышению валового надоя, расширению высокопродуктивного фуражного поголовья, пояснили в компании.

Валовой надой молока в январе-сентябре увеличился на 24% - до 133,2 тысячи тонн, фуражное поголовье на конец отчетного периода достигло 15,1 тысячи голов.

Объем реализации в сегменте "Агротрейдинг" за 9 месяцев вырос на 4% - до 1,807 млн тонн. Одним из ключевых драйверов роста стало увеличение экспортных продаж, отметили в агрохолдинге. С начала 2023 года компания отгрузила 428 тысяч тонн нишевых культур.

Агрохолдинг "Степь" создан в 2014 году, занимается растениеводством, молочным животноводством, трейдингом сельхозпродукции, а также сахарным и бакалейным трейдингом, производством и дистрибуцией сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области. В 2022 году "Степь" собрала рекордный урожай сельскохозяйственных культур - 2 млн тонн, что на 9,2% превышает показатель предыдущего года.

По данным рейтинга BEFL, земельный банк "Степи" (с учетом RZ Agro - находится под управлением "Системы") по состоянию на май этого года составлял 578 тысяч га (6-е место).