"АвтоВАЗ" вернул подушки безопасности в выпускаемые Lada Granta

Президент компании Максим Соколов назвал это "настоящей победой"

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" вернул подушки безопасности в упрощенные версии Lada Granta, выпускаемые в Тольятти.

По сообщению компании, с 23 августа все новые автомобили модели Granta, начиная с базовой комплектации, оснащаются водительской подушкой безопасности.

В более "старших" версиях машины дополнительно могут быть оборудованы подушкой безопасности переднего пассажира и передними ремнями с преднатяжителем, отмечает "АвтоВАЗ".

"Возобновление производства автомобилей с подушками безопасности в условиях дефицита электронных компонентов и санкционного давления - это настоящая победа всего коллектива "АвтоВАЗа" и наших партнеров", - заявил через пресс-службу президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов и пообещал, что компания продолжит расширять список оборудования Lada.

По словам Соколова, перезапущенные Минпромторгом программы льготного автокредитования, субсидирующие 20-25%-ные скидки на Lada, "значительно укрепляют спрос на рынке и обеспечивают завод стабильной работой".

"АвтоВАЗ" сейчас выпускает в Тольятти автомобили Lada Granta и Lada Niva в упрощенных комплектациях - в частности, без блоков систем ABS/ESP. 11 августа Соколов сообщил, что компания планирует возобновить комплектацию выпускаемых Lada подушками безопасности планируется к осени, системами ABS/ESP - в 2023 году.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 7 месяцев 2022 года "АвтоВАЗ" продал в России 85 037 автомобилей, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее. Доля компании составила 23,1% (-1,8 п.п.)

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из России являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".