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Минпромторг хочет с 1 июня поднять планку требований к автомобилям с Евро-0 до Евро-2

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил с лета 2023 года повысить минимальные технические требования к выпускаемым и ввозимым в Россию автомобилям с экологического класса "Евро-0" до "Евро-2", следует из проекта постановления правительства на сайте regulation.gov.ru.

Проект вносит изменения в прошлогоднее майское постановление №855, которое разрешило автопроизводителям не устанавливать на новые машины системы, ставшие недоступными из-за санкций. В частности, было разрешено не оснащать машины системами ABS и ESP, модулями вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", подушками безопасности. Постановление позволило выпускать автомобили экологического класса от "Евро-0" - с выхлопом, который отвечал нормативам 1988 года.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга, подготовленные поправки имеют в виду "поэтапное возвращение к действующим требованиям технического регламента ТР ТС 018/2011, регламентирующего уровень безопасности отечественных транспортных средств".

"Сроки предъявления новых требований безопасности согласованы с крупнейшими российскими производителями транспортных средств с учётом их технических возможностей и готовности взять на себя обязательства по оснащению выпускаемых автомобилей соответствующими системами. Так, с 1 июня 2023 года выпускаемые на территории Российской Федерации транспортные средства должны будут соответствовать экологическому стандарту не ниже "Евро-2". С 1 ноября 2023 года к автомобилям предлагается предъявлять требования по оснащению антиблокировочной системой тормозов", - говорится в сообщении регулятора.

Предложение Минпромторга предусматривает запрет на ввоз автомобилей из дружественных стран по упрощённым требованиям с 1 июня 2023 года и продление действия постановления №855 с обозначенными изменениями до 1 февраля 2024 года. В частности, с 1 июня 2023 года на все ввозимые в Росс ию автомобили, в том числе, на автомобили физических лиц, снова должны устанавливаться устройства вызова экстренных оперативных служб.

"Производители устройств вызова экстренных оперативных служб подтвердили готовность к выпуску их достаточного количества для покрытия потребности в установке. Кроме этого, создана большая сеть центров установки и обслуживания устройств", - заявляют в Минпромторге.

Минпромторг Евро-0 Евро-2 ЭРА-ГЛОНАСС ABS ESP
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