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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

"АвтоВАЗ" хочет вернуть в машины Lada подушки безопасности к осени

Системы ABS/ESP войдут в комплектацию в 2023 году

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" планирует возобновить комплектацию выпускаемых машин Lada подушками безопасности планируется к осени, системами ABS/ESP - в следующем году, сообщил в эфире "России 24" президент компании Максим Соколов.

"Мы восстановили уже функцию ГЛОНАСС, пока включаемую не в автоматическом, а в ручном режиме. С конца этого месяца будет возобновлена поставка автомобилей с наличием в комплектации подушки безопасности. Если мы говорим только о подушке безопасности водителя, то цена увеличится, естественно. Но некритично - на 8 тысяч рублей. Соответственно, если две подушки - в том числе и для переднего пассажира - будет плюс 16 тысяч", - сказал он.

Он отметил, что "АвтоВАЗ" "старается держать цены", но констатировал, что стоимость автомобилей, в целом, в первом полугодии выросла.

"Следующий шаг у нас - это возвращение такой опции, как антиблокировочная система тормозов, ABS. Мы планируем выйти на производство автомобилей, оснащенных ABS, уже в следующем году. А вслед за этим, тоже это потребует определенного времени, системой устойчивости автомобиля - так называемой системой ESP", - продолжил Соколов.

Сейчас "АвтоВАЗ" выпускает упрощенные версии Lada Granta и Lada Niva на заводе в Тольятти.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России за 7 месяцев 2022 года упали в 2,7 раза, до 85 037 автомобилей. Доля рынка за январь-июнь составила 23,1% (-1,8 п.п.)

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из России являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".

АвтоВАЗ Максим Соколов ГЛОНАСС Lada Тольятти АЕБ ФГУП НАМИ Ростех
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