Richemont продает Farfetch 47,5% онлайн-ритейлера Yoox-Net-A-Porter

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Швейцарская Cie Financiere Richemont SA продает 47,5% онлайн-ритейлера товаров класса "люкс" Yoox-Net-A-Porter (YNAP) британо-португальской компании Farfetch.

Еще 3,2% YNAP будут проданы компании дубайского инвестора Мохамеда Алаббара Symphony Global, говорится в пресс-релизе Richemont.

В дальнейшем Farfetch сможет приобрести оставшуюся долю YNAP при определенных условиях, отмечается в сообщении.

Farfetch оплатит покупку доли в YNAP собственными акциями: Richemont получит 53-58,5 млн акций Farfetch, что составит 12-13% акционерного капитала компании. Кроме того, Richemont получит $250 млн в виде акций Farfetch спустя пять лет после закрытия сделки.

Исходя из стоимости акций Farfetch на закрытие рынка во вторник, составившей $7,84, YNAP оценена в рамках сделки в $1,5 млрд, отмечает The Wall Street Journal.

Бумаги Farfetch взлетели в цене на 17% на торгах в среду на новости о покупке компанией доли в YNAP, до $9,2.

В результате сделки Richemont зафиксирует разовые списания в размере 2,7 млрд евро, которые будут отражены в отчетности компании за первое финполугодие, завершающееся 30 сентября.

Стороны планируют закрыть сделку до конца 2023 года.

Richemont является крупнейшим мировым производителем ювелирных изделий. Компании принадлежит около 20 известных брендов, включая Cartier и Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Piaget, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier, Vacheron Constantin, Montblanc, Alfred Dunhill и Chloe. Акции компании прибавляют в цене 2,7% на торгах в среду.

Farfetch владеет платформой по продаже товаров класса "люкс", работающей с более 700 бутиками и брендами по всему миру.