Ювелирная компания Richemont увеличила годовую выручку на 19%

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA увеличил выручку на 19% в 2023 финансовом году (завершился 31 марта), лучше ожиданий рынка.

Годовая выручка компании составила 19,953 млрд евро по сравнению с 16,748 млрд евро в 2022 фингоду. Без учета колебания валютных курсов подъем составил 14%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне 19,56 млрд евро.

Чистая прибыль Richemont сократилась на 86%, до 301 млн евро, преимущественно в связи с неденежными расходами по переводу чистых активов онлайн-платформы YNAP в категорию удерживаемых для продажи.

В Европе продажи выросли на 30% (на 31% без учета колебания валютных курсов) и достигли 4,371 млрд евро, в Северной и Южной Америке - на 27% (на 14%), до 4,467 млрд евро, в регионе Ближний Восток и Африка - на 24% (на 13%), до 1,562 млрд евро, в Японии - на 45% (на 56%), до 1,616 млрд евро, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 6% (на 1%), до 7,937 млрд евро.

Выручка ключевого бизнес-сегмента Jewellery Maisons поднялась на 21% и составила 13,427 млрд евро, сегмента Specialist Watchmakers - на 13%, до 3,875 млрд евро.

Розничные продажи компании увеличились на 22% - до 13,497 млрд евро, онлайн-продажи - на 12%, до 1,294 млрд евро.

"Судя по всему, торговой среде по-прежнему будут свойственны экономическая волатильность и политическая неопределенность", - заявил председатель совета директоров Йохан Руперт. При этом он отметил заметное восстановление пассажиропотоков в Китае как фактор высокого спроса.

Кроме того, совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 2,5 швейцарского франка на 1 акцию класса "A" / 10 акций класса "B" и дополнительные специальные дивиденды в размере 1 франка на 1 акцию класса "A" / 10 акций класса "B".

Международная корпорация Richemont объединяет такие бренды, как Cartier и Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Piaget, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier, Vacheron Constantin, Montblanc, Alfred Dunhill и Chloe.

Акции Richemont класса "A" с начала года подорожали на 24,7%, за последние 12 месяцев - на 42,3%.