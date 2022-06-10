Британский ритейлер Farfetch начнет принимать оплату от VIP-клиентов в криптовалютах

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Британский онлайн-ритейлер люксовой одежды Farfetch Ltd. начнет принимать оплату от VIP-клиентов в криптовалютах.

Как сообщила компания, в течение следующих нескольких месяцев обозначенная категория клиентов сможет оплачивать покупки биткойнами, эфиром и Binance Coin и еще четырьмя другими криптовалютами. Farfetch также планирует сделать доступной эту опцию для клиентов в США и европейских странах позже в этом году.

Farfetch присоединилась к ряду люксовых брендов, объявивших ранее о возможности платить за товары в криптовалютах, среди которых модные дома Gucci и Balenciaga, принадлежащие французской компании Kering SA.

Эксперты полагают, что эта тенденция свидетельствует о стремлении сегмента люкс привлечь большее количество клиентов среди населения моложе 40 лет, которое активно инвестирует в биткойны в последнее время.

Между тем Farfetch заявила, что уже провела тестирование системы оплаты покупок в криптовалютах в некоторых магазинах в Лондоне.