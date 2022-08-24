Swedbank улучшил прогноз о ВВП стран Балтии в 2022 году

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Перспективы роста экономик Эстонии, Латвии и Литвы в 2022 году улучшились, несмотря на внешние и внутренние проблемы, а негативным фактором является резкий рост инфляции во всех трех странах, говорится в августовском обзоре Swedbank Economic Outlook.

Негативное экономическое воздействие на страны Балтии событий вокруг Украины, по мнению аналитиков банка, пока было очень ограниченным и едва заметным. Отчасти устойчивость связана с тем фактом, что деловые связи с Россией разрываются постепенно - эти последствия будут ощущаться сильнее во второй половине 2022 года, считают они.

Кроме того, сильный рынок труда - увеличение занятости и заработной платы - был достаточным для поддержки внутреннего потребления. Однако годовая инфляция превысила 21% во всех трех странах Балтии, доверие домохозяйств резко упало, а розничная торговля уже начала стагнировать или сокращаться в летние месяцы.

Правительства Эстонии, Латвии и Литвы приняли меры для компенсации затрат на электроэнергию. Тем не менее, уровень снижения реальных зарплат превысил 5%, что означает, что многим домохозяйствам придется сократить свои расходы. "Хотя неопределенность в отношении цен на энергоносители остается высокой, по нашим оценкам, пик инфляции близок. Мы ожидаем, что среднегодовая инфляция составит около 17-18% в этом году, а затем резко снизится в 2023 и особенно в 2024 году. Цены на многие сырьевые товары отступили от своих максимумов, и глобальные проблемы с поставками ослабевают, снижая внешнее давление на цены. Кроме того, снижение покупательной способности домохозяйств и спроса затруднит компаниям дальнейшее повышение цен такими ошеломляющими темпами, которые мы наблюдали в этом году", - говорится в обзоре.

Среднесрочные и долгосрочные перспективы роста будут зависеть от внешней конкурентоспособности. Снижение глобального спроса, быстрый рост удельных затрат на рабочую силу, геополитические факторы и продолжающиеся энергетические потрясения станут еще одним испытанием устойчивости и конкурентоспособности экономик стран Балтии, считает Swedbank.

Эстония

Swedbank немного повысил оценку роста эстонского ВВП в 2022 году - до 1,7% с 1,5%, серьезно ухудшив при этом прогноз роста на 2023 год - до 0,5% с 2%. В 2024 году банк ожидает роста эстонской экономики на 2,5%. При этом в 2021 году она продемонстрировала рост на 8%.

Инфляция (CPI) в стране, по прогнозам банка, в 2022 году подскочит до 18,5% (прежняя оценка - 10%) с 4,6% в 2021 году. В 2023 году предполагается ее снижение до 7,1% (прежний прогноз - 4,5%), а в 2024 году - до 2%.

Общее доверие к экономике в Эстонии резко ослабло, и в июле оно упало до уровня, который в последний раз наблюдался в начале 2010 года.

Объем производства в обрабатывающей промышленности и объемы розничной торговли снизились в июне, и предварительные расчеты показывают, что объем экспорта товаров во втором квартале упал. Ожидается, что экономика Эстонии продемонстрирует спад в годовом исчислении в конце этого года и в начале 2023 года.

Эстония сократила значительную часть своей торговли с Россией. Однако падение экспорта в Россию не является серьезной проблемой для страны, поскольку поставки на российский рынок были довольно скромными. Тем не менее, общее ослабление внешнего спроса еще больше ухудшает перспективы экспорта. Сокращение доли поставок в страны еврозоны, возможно, связано с ухудшением конкурентоспособности эстонских экспортеров на этом рынке.

Эстония зависит от импорта российских энергоносителей. Несмотря на то, что страна не импортирует электроэнергию напрямую из России, доля минерального топлива, импортируемого из России, во втором квартале этого года составила треть от общего объема его ввоза. Доля поставляемого из России природного газа в июне равнялась 55%, тем не менее, правительство Эстонии приняло решение сократить его импорт в этом году. Три крупных поставщика газа в Эстонии, общая доля рынка которых составляет 95%, заявили, что они могут обеспечить поставки своим клиентам в течение предстоящей зимы и следующей весны. Реализуемый в настоящее время проект терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Палдиски (северо-запад Эстонии) должен решить большинство региональных проблем с поставками природного газа. Планируется, что терминал будет готов к эксплуатации в конце ноября этого года. При наихудшем сценарии, то есть в условиях чрезвычайной ситуации, когда запасов природного газа будет не хватать в полном объеме, Эстония может увеличить производство энергии за счет собственного сланцевого масла. Секторами, наиболее уязвимыми к нехватке природного газа, являются ЖКХ, пищевая, деревообрабатывающая и бумажная промышленность, полиграфия, производство строительных материалов, некоторые бизнес-услуги.

Инфляция в Эстонии достигла самого высокого уровня за последние 26 лет. Цены на энергоносители внесли наибольший вклад (43%) в общий рост индекса потребительских цен в первом полугодии этого года. Эта доля примерно на 10 процентных пунктов выше, чем в других странах Балтии, и немного выше, чем в среднем по ЕС. "Мы ожидаем, что инфляция достигнет пика в третьем квартале, а замедление будет вялым. Рост потребительских цен замедлится в 2023 году и далее в 2024 году. Замедление экономического роста ослабит спрос, что, в свою очередь, ограничит базовую инфляцию. Ожидается, что рост цен на энергоносители, который достиг очень высокого уровня, также замедлится", - отмечается в обзоре.

Несмотря на замедление экономического роста и ухудшение доверия в деловом секторе, уровень безработицы, по прогнозам банка, будет расти умеренно. Инфляция в этом году существенно превышает рост номинальной заработной платы. Чистая заработная плата в реальном выражении значительно сократится в текущем году и лишь незначительно вырастет в 2023 году.

Латвия

Прогноз роста экономики Латвии на текущий год также повышен - до 2,4% с 1,4%, а на 2023 год - понижен до 0,4% с 2,6%. В 2024 году ожидается ускорение экономического роста до 2,4%. В минувшем году ВВП Латвии вырос на 4,5%.

Оценка инфляции на 2022 год сильно скорректирована - до 17,5% с 10%. В 2023 году Swedbank ждет снижения темпов роста потребительских цен до 7,5% (прежняя оценка - 3,5%), а в 2024 году - до 2%. В 2021 году инфляция в стране равнялась 3,3%.

Оживление активности в Латвии в начале года продолжало поддерживать рост экономики в течение лета. Более того, санкции в отношении России и Белоруссии еще не вступили в полную силу, что позволило, например, транзитному сектору обеспечить достойные показатели, считают аналитики. Несмотря на то, что санкции затруднили расчеты с Россией и Белоруссией, например, экспорт фармацевтических препаратов в эти страны продолжал сильно расти. Тем не менее, экономика во втором квартале сократилась на 1,4%, поскольку ценовое давление оказало давление на спрос.

Домохозяйства гораздо более пессимистичны, чем предприятия, поскольку они беспокоятся о своем финансовом положении. Однако их планы совершить крупные покупки, а также построить или купить дома не сильно изменились. Объявление о государственной поддержке домашних хозяйств в конце июня немного улучшило ситуацию. Несмотря на более слабую экономическую активность, ситуация на рынке труда во втором квартале ужесточилась. Показатели занятости выросли, что вместе со все еще сохраняющейся нехваткой рабочей силы, вероятно, привело к продолжающемуся быстрому росту заработной платы.

Рост потребительских цен в июле достиг 21,5%, что стало самым высоким показателем с начала 1990-х годов. Он по-прежнему в основном определяется ценами на продовольствие и энергоносители. Ожидается, что инфляция дойдет до пика в ближайшие месяцы и будет оставаться высокой, по крайней мере, в течение первого квартала 2023 года, поскольку произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги. Мировые цены на неэнергетические сырьевые товары и нефть отступили от своих максимумов, проблема узких мест в цепочках поставок ослабевает, а спрос снижается, и все это должно ослабить ценовое давление в будущем.

Инвестиционная активность в Латвии, вероятно, ослабла во втором квартале, поскольку объем строительства продолжал снижаться. Сектору в значительной степени удалось заменить материалы, ранее импортировавшиеся из России и Белоруссии, но задержки с поставками и высокие затраты растянули реализацию проектов. Оптовая торговля сократилась, что, вероятно, отражает негативное влияние на предприятия, которые раньше реэкспортировали товары в Россию. Обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство до сих пор довольно хорошо переносили последствия разрыва экономических связей с Россией и Белоруссией.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Латвии продолжает расти, хотя и более медленными темпами. Однако объем производства и экспорта в ее крупнейшем сегменте - деревообработке - начал снижаться. Во второй половине года слабость внешнего спроса и промышленного производства, вероятно, усилится. Несмотря на более быстрый рост удельных затрат на рабочую силу, чем в ряде других стран региона, доля Латвии на экспортном рынке остается стабильной. Однако нельзя исключать риски снижения конкурентоспособности.

Цена и доступность энергоресурсов, особенно природного газа, представляют значительный риск и неопределенность для экономических перспектив Латвии. Заполнение Инчукалнского подземного хранилища газа является сложной задачей в условиях ограниченных поставок из России, но все мощности хранилища уже проданы. Доступность природного газа зависит от завершения строительства терминала сжиженного природного газа в Эстонии к концу года и достаточности поставок СПГ с международного рынка.

Литва

Банк немного повысил прогноз роста ВВП Литвы на этот год и теперь ждет его увеличения до 2% (прежняя оценка - 1,7%). В будущем году ожидается нулевой рост ВВП (2,5%), а в 2024 году - на 2,5%. В минувшем году литовская экономика показала рост на 5%.

Инфляция в Литве, как и в соседних странах Балтии, в этом году будет высокой - 17,8% (прежняя оценка - 10,7%), но затем замедлится в 2023 году до 6% (2,9%), а в 2024 году - до 2,5%, считает Swedbank. Потребительские цены в 2021 году выросли на 4,6%.

Прогноз роста ВВП на этот год пересмотрен в сторону повышения только из-за более сильного, чем ожидалось, первого полугодия. При этом, по мнению Swedbank, существует множество факторов, которые могут привести к падению литовского ВВП в течение следующих нескольких кварталов. Покупательная способность домохозяйств быстро снижается: несмотря на сильный номинальный рост, реальная заработная плата, как ожидается, упадет более чем на 5% в этом году. Потребительское доверие неуклонно падает и сейчас лишь немного выше, чем в начале пандемии. "Неудивительно, что розничная торговля в начале года стабилизировалась, а летом начала сокращаться. Домохозяйства готовятся к предстоящей зиме, когда они, несмотря на щедрые государственные субсидии, столкнутся с рекордно высокими ценами на электроэнергию, природный газ и отопление. Вдобавок к этому, конечно, некоторые домохозяйства будут дополнительно ограничены более высокими процентными ставками", - говорится в обзоре банка.

Во втором квартале занятость выросла на 5,6%, а безработица снизилась до 5,2% - приток украинских беженцев помог заполнить вакансии. Swedbank прогнозирует, что в следующем году уровень безработицы в Литве вырастет почти на 1 процентный пункт - до 6,6%, однако есть риск и негативных сюрпризов. Банк ожидает, что рост заработной платы замедлится до 7,5% в следующем году и до 5,7% в 2024 году.

Банк считает, что объемы производства и экспорта в Литве в текущем году будут хуже, чем в последние годы. На рынке жилой недвижимости появились признаки нестабильности. В целом в течение большей части последнего десятилетия инвестиции в бизнес были ограничены, но, несмотря на все проблемы, в будущем есть возможности для более быстрого роста. Средства из Фонда восстановления и устойчивости ЕС начнут поступать быстрее в ближайшие годы. Однако есть одна область, где инвестиции вряд ли остановятся. Невероятно высокие цены на природный газ и электроэнергию побудили многие компании и домохозяйства инвестировать в производство возобновляемой энергии и меры, повышающие эффективность использования энергии, говорится в обзоре.

Литва импортирует природный газ через терминал СПГ в Клайпеде, который полностью удовлетворяет внутренние потребности, а также оставляет достаточно мощностей для соседних стран. "Потребление природного газа в этом году упало на 32%, и, учитывая объемы хранилищ и объемы импорта, дефицит маловероятен, хотя цены будут по-прежнему кусаться. Литва обеспечивает за счет внутреннего производства только 25% общего спроса на электроэнергию, но к концу этого десятилетия будет полностью самодостаточна благодаря уже осуществляемым и планируемым государственным и частным инвестициям в возобновляемые источники энергии", - сообщается в обзоре.