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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Ирак поддержал заявление Саудовской Аравии о высокой волатильности на рынке нефти

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Ирак поддерживает заявление Саудовской Аравии о разобщенности фьючерсного и физического рынков нефти и считает, что у ОПЕК+ есть эффективные механизмы для достижения баланса, заявила государственная компания State Oil Marketing Organization (SOMO).

"Ирак поддерживает заявление, сделанное министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазиз бен Сальманом в отношении фьючерсных рынков нефти, на которых наблюдается низкая ликвидность, сильная волатильность и высокий объем рисков. Это способствует снижению объема торгов нефтью, что кажется далеким от физических рыночных основ баланса спроса и предложения, в соответствии с которыми определяются цены эталонных марок нефти, которые могут отражать вводящие в заблуждение сигналы о реальности рынка", - считает SOMO.

В компании рассчитывают, что ОПЕК+ будет следить за ситуацией на нефтяном рынке и примет необходимые меры для достижения баланса, отвечающего интересам как производителей, так и потребителей.

"У ОПЕК+ есть эффективные и реалистичные средства для решения различных проблем, стоящих перед нефтяными рынками, таких как расхождение между физическими и фьючерсными рынками, с которыми можно справиться, активировав новые рамочные механизмы, совместимые с реальностью. Ирак считает, что альянс способен преодолеть эти проблемы, поскольку ранее ему удавалось восстанавливать баланс на мировых рынках в период пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

22 августа министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман сообщил Bloomberg, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов в связи с высокой волатильностью и низкой ликвидностью торгов, что может вынудить ОПЕК+ реагировать на ситуацию, "в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах".

SOMO Ирак Саудовская Аравия Абдулазиз бен Сальман ОПЕК
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