Нефть Brent подорожала до $101,27 за баррель перед публикацией доклада Минэнерго США

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту на торгах в среду перед публикацией доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 19 августа, на 5,6 млн баррелей.

Доклад Минэнерго будет опубликован в среду в 17:30 по московскому времени. Эксперты и трейдеры, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в США на прошлой неделе на 500 тыс. баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также повышения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:25 по московскому времени в среду составляет $101,27 за баррель, что на $1,05 (1,05%) выше цены на закрытие рынка во вторник.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $94,66 за баррель, что на $0,92 (0,98%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают сигналы о возможном сокращении добычи странами ОПЕК+ и информация о проблемах в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), являющегося основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, отмечает агентство Bloomberg.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман ранее на этой неделе заявил в интервью Bloomberg, что нефтяной рынок все больше отдаляется от фундаментальных для него факторов, и это может вынудить ОПЕК+ к действиям, в том числе, к сокращению добычи.

Тем временем, КТК ведет переговоры с грузоотправителями, рассчитывая сдвинуть график отгрузок нефти, чтобы провести обследование единственного работающего выносного причального устройства (ВПУ) на наличие повреждений до 26 августа, сообщили накануне "Интерфаксу" в компании.