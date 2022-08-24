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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Цена Brent опустилась ниже $100 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти стали снижаться после выхода доклада Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

К 17:35 октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,23 (0,23%) - до $99,99 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к тому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,27 (0,29%) - до $93,47 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,28 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Запасы бензина снизились на 27 тысяч баррелей, дистиллятов - на 662 тысячи баррелей.

Аналитики в целом ожидали снижения резервов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения резервов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Накануне нефть выросла в цене почти на 4% на сигналах о возможности сокращения добычи ОПЕК+.

Brent WTI Минэнерго США ОПЕК
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