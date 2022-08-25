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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Котировки нефти перешли к снижению после утреннего подъема

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению на торгах в четверг после первоначального подъема.

К 17:17 по Москве октябрьские фьючерсы на сорт Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,15%) - до $101,07 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,59 (0,62%) - до $94,3 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1%, WTI - на 1,2%.

Трейдеры продолжают следить за консультациями по ядерной сделке с Ираном. В случае успеха переговоров и снятия санкций страна сможет поставлять на рынок около 2,5 млн баррелей нефти в сутки.

"Трейдеры сфокусировались на двух и лишь двух вещах, - сказал MarketWatch главный рыночный аналитик AvaTrade Найим Аслам. - Это вероятность ядерной сделки с Ираном, которая выведет на рынок иранскую нефть, и вторая, более важная, - добыча ОПЕК".

Главным катализатором роста цен накануне стали данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,28 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 426 тысяч баррелей.

Добыча нефти в США сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 12 млн б/с. При этом объем экспорта нефти и нефтепродуктов превысил 11 млн баррелей, достигнув максимума с февраля 1991 года.

Brent WTI Иран ОПЕК США Минэнерго
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