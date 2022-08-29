"Мосбиржа" призвала эмитентов сохранять "разумный" объем раскрытия информации

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" рекомендует эмитентам сохранять "разумный" объем раскрываемой информации.

Директор департамента листинга биржи Екатерина Нагаева отметила, что полное закрытие повышает риски для инвесторов и снижает доверие к рынку в целом.

"Полное отсутствие раскрываемой эмитентами информации снижает прозрачность рынка, повышает риски инвесторов и понижает доверие к рынку. Поэтому мы ведем диалог с эмитентами для сохранения разумного объема раскрытия информации, который оставит для инвесторов необходимые ориентиры, при этом не создавая дополнительных рисков для эмитентов. Сейчас каждый эмитент самостоятельно определяет объем информации, поэтому мы разместили на сайте и направили эмитентам соответствующие рекомендации, а также выделили обязательный для раскрытия список сущфактов", - сказала Нагаева.

Категории эмитентов

По словам Нагаевой, эмитенты делятся на несколько категорий: сохранившие раскрытие и лишь выборочно закрывшие информацию; частично закрывшие информацию в том числе отчетность; а также те, кто закрыл информацию практически полностью и не раскрывает даже сущфакты.

"В таких условиях невозможно сохранить аналитическое покрытие по эмитентам и принцип равнодоступности информации для инвесторов, а значит, инвесторам стало тяжелее принимать инвестиционные решения, которые к тому же стали более рискованными", - отметила Нагаева.

Биржа рекомендует эмитентам регулярно раскрывать финансовую отчетность, информацию о событиях, связанных с изменением структуры эмитента и с реализацией инвесторами прав по ценным бумагам (например, реорганизация эмитента, конвертация ценных бумаг, досрочное погашение облигаций, выплата купона по облигациям и подобные корпоративные события).

Профильные ведомства к октябрю должны решить, нужно ли продолжить сокращение раскрытия корпоративной информации, начатое в марте этого года в связи с резким обострением санкционных рисков. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу до 1 октября проработать "предложения Совета Федерации о возможности дополнительного сокращения требований к раскрытию информации компаниями с государственным участием, промышленными предприятиями, о возможности предоставления таким организациям права отказаться от предоставления или раскрытия бухгалтерской отчетности, аудиторских заключений, инсайдерской информации или о возможности предоставления такой информации в сокращенном виде по усмотрению организаций".

ЦБ в опубликованном 4 августа документе, посвященном ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций, заявил, что предлагает в перспективе вернуться к публикации отчетности финансовых организаций и компаний при условии минимизации санкционных рисков.

"Без публикации отчетности невозможна нормальная работа финансового рынка, принятие обоснованных решений в отношении финансовых посредников инвесторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами", - отметил Банк России.