Apple назначила на 7 сентября презентацию, где представит новые iPhone

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Apple Inc назначила на 7 сентября мероприятие, на котором, как ожидается, будет представлена очередная линейка iPhone, а также новые "умные" часы.

В среду компания начала отправлять приглашения на презентацию, которая состоится в ее штаб-квартире в Купертино, а также будет транслироваться онлайн.

Apple обычно не объявляет, чему именно будет посвящено мероприятие, однако с 2013 года в сентябре компания представляет новые iPhone. Лишь в 2020 году выход новой версии iPhone был отложен до октября из-за пандемии, отмечает The Wall Street Journal.

В 2021 году Apple представила в сентябре iPhone 13 и iPhone 13 Pro, Apple Watch седьмой серии, а также новые версии iPad Mini и iPad.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что Apple представит на сентябрьском мероприятии четыре новые модели iPhone 14, а также три новые версии Apple Watch.

Акции Apple подорожали на 0,2% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 6%.