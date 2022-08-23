Apple сократила разрыв между началом производства iPhone 14 в Индии и Китае

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc планирует начать выпуск iPhone 14 в Индии примерно через два месяца после запуска производства в Китае.

Таким образом, компания сокращает разрыв в начале производства в этих двух странах, однако он все еще сохраняется.

Apple работает с поставщиками, чтобы ускорить производство в Индии и сократить срок выхода модели индийской сборки по сравнению с теми, что собраны в Китае, со стандартных 6-9 месяцев, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания уже долго производит большинство iPhone в Китае, однако на текущий момент изучает альтернативные площадки на фоне разногласий между правительствами Китая и США и локдаунов в КНР, подрывающих экономическую активность.

Эксперты в отрасли говорят, что ожидают начала поставок iPhone из Китая и Индии примерно в одно время, что стало бы значительным достижением для Apple, которая стремится диверсифицировать цепочки поставок.

Foxconn Technology Group, основной производитель iPhone, изучает процесс поставки компонентов из Китая и сборки устройств на предприятии в окрестностях индийского города Ченнай, сообщили источники.

Apple и Foxconn пришли к выводу, что у них не получится начать производство в Индии и Китае одновременно в текущем году, однако это остается долгосрочным планом. Сборка первых iPhone 14 в Индии, вероятно, завершится в конце октября или ноябре. По словам одного из источников, компания может попытаться успеть к индийскому фестивалю огней Дивали, который начинается 24 октября.

Нагнать Китай по темпам производства iPhone стало бы значительным достижением для Индии, которая пытается повысить свою привлекательность в качестве альтернативной локации для производства в период, когда КНР начинает испытывать затруднения из-за локдаунов и санкций США, пишет Bloomberg.

Акции Apple в ходе предварительных торгов во вторник дорожают на 0,3%.