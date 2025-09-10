Поиск

Apple представила линейку iPhone 17, в том числе самый тонкий смартфон Air

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Apple Inc. представила самый тонкий на сегодняшний день iPhone и новые версии iPhone Pro с улучшенными камерами и увеличенным временем работы аккумулятора в ходе мероприятия в штаб-квартире компании в Купертино.

Новая модель - iPhone 17 Air - имеет толщину всего 5,6 мм, таким образом, она примерно на треть тоньше нынешних моделей смартфонов Apple. Устройство оснащено новым чипом A19 Pro, но отстает от других моделей по ряду характеристик: времени работы аккумулятора, продвинутости камеры и аудиосистемы.

Цена iPhone Air начинается от $999. Apple также представила дополнительный внешний аккумулятор для этих устройств стоимостью $99. Air поддерживает воспроизведение видео в течение 27 часов на одной зарядке, а с дополнительным аккумулятором оно увеличится до 40 часов.

Для сравнения: в случае iPhone 17 Pro Max это время достигает 39 часов без дополнительного аккумулятора.

Улучшенная батарея в новых iPhone 17 Pro и Pro Max позволяет увеличить длительность воспроизведения видео на шесть часов по сравнению с их предшественниками - устройствами линейки iPhone 16.

Кроме того, были представлены новые версии смарт-часов Apple Watch, а также наушники AirPods Pro 3 с функцией мгновенного перевода.

