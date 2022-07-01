Правительство перевело в рубли пошлины на экспорт зерна, подсолнечного масла и шрота

Для перевода в рубли вводится среднеарифметический курс доллара к рублю за пять дней

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Правительство приняло постановление о переводе в рубли пошлин на экспорт зерна, подсолнечного масла и шрота из России. Документ также предусматривает продление на год, до 31 августа 2023 года, пошлины на экспорт подсолнечного масла и подсолнечного шрота.

Постановление подписано 30 июня 2022 года и опубликовано на официальном портале правовой информации.

В рамках перевода пошлин на рубли базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу составит 15 000 рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну, на подсолнечное масло - 82 500 рублей за тонну, на шрот - 13 875 рублей за тонну.

Для перевода в рубли в формулу расчета пошлин вводится такой показатель, как "среднеарифметический курс доллара США по отношению к валюте Российской Федерации, устанавливаемый Центральным банком Российской Федерации за 5 рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры".

По новым правилам, экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот будут публиковаться на сайте Минсельхоза в последний день месяца, который предшествует их применению.

Как сообщает Минсельхоз, подготовивший проект постановления, "принятые меры позволят поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин" и обеспечить "стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке".

"В России действуют гибкие экспортные пошлины на данную продукцию АПК. Они зависят от индикативной (среднее арифметическое рыночных показателей) и базовой цен. Ранее базовые цены были привязаны к курсу доллара, теперь они будут в рублях", - уточняет министерство.

Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой, умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Эти пошлины рассчитываются ежемесячно.

Пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу рассчитываются еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Размер пошлины составляет 70% от превышения разницы между базовой и индикативной ценой.

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле ранее приняла решение о корректировке формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, подсолнечное масло и подсолнечный шрот. "Цель такой корректировки - снижение влияния валютных курсов на размер экспортной пошлины и перевод ее расчета в рубли", - сообщало Минэкономразвития.

Как сообщается в пояснительной записке к проекту принятого постановления, с копией которой ознакомился "Интерфакс", в последнее время отмечается тенденция к постепенному росту мировых цен на зерновые и масличные культуры с одновременным укреплением российского рубля. "Такая тенденция приводит к излишнему давлению на внутреннее ценообразование в части снижения закупочных цен и как следствие - ограничение экспорта, - говорится в документе. - Укрепление курса рубля способствует снижению рублевой выручки производителей при конвертации экспортных сделок".

"В 2022 г. Минсельхозом России прогнозируется более быстрый темп прироста себестоимости производства пшеницы, чем цена реализации (+22,1 % против +14,9 %). Аналогичный тенденция наблюдается и при производстве семян подсолнечника. Темп прироста себестоимости 20,6%, при этом цена реализации снизилась на 11,7 %", - говорится в документе.