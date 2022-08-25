Союз экспортеров зерна пожаловался на сохранение "невидимых барьеров"

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Экспорт зерна из России, официально не попавший под санкции, продолжает сталкиваться с "невидимыми барьерами", которые осложняют поставки, заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Он добавил, что, несмотря на это. российское зерно остается конкурентоспособным.

По его словам, экспортировать зерно по-прежнему "сложно с операционной, логистической и финансовой точек зрения", даже после "многочисленных заявлений регуляторов западных стран об отсутствии санкций против экспорта продовольствия из России".

Кроме того, экспорт сдерживает резкое падение цен, "продолжающееся на волне оптимизма, связанного с открытием "зернового коридора", а значит, потенциальным увеличением предложения пшеницы на мировом рынке и уже не оставляющим сомнений рекордным урожаем зерновых в России".

"Рухнувшие цены на фоне все еще крепкого рубля ставят под вопрос маржинальность экспортных операций", - отметил Зернин.

По его прогнозу, по итогам июля-августа экспорт в годовом выражении без учета поставок в страны ЕАЭС может снизиться на 20%. За июль-август 2021 года он составил 6,8 млн тонн.

Предправления союза подчеркнул, что, Россия остается конкурентоспособной на мировом рынке зерна.

"На днях египетский GASC приобрел без тендера 240 тысяч тонн российской пшеницы, что наглядно демонстрирует как соответствие спецификациям качества, так и соответствие наших предложений сложившимся мировым ценам на зерно", - заявил он.