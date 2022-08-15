РФ с начала сельхозгода снизила экспорт зерна на 12% до 5,6 млн т

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - РФ за полтора месяца текущего сельхозгода (начался 1 июля) экспортировала 5,6 млн тонн основных зерновых культур (пшеница, ячмень и кукуруза), что на 12% меньше, чем годом ранее, следует из мониторинга Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт пшеницы снизился на 13%, до 4,672 млн тонн, ячменя - почти на 7%, до 682 тыс. тонн, кукурузы - вырос на 5,6%, до 160,4 тыс. тонн. Ежедневные отгрузки пшеницы в этот период составили 105,6 тыс. тонн против 121,4 тыс. тонн год назад.

"Тенденция сокращения количества экспортируемых зерновых культур, которая была отмечена в июле, сохранилась и в августе. В настоящее время экспортируется 14 видов культур, в прошлом сезоне в это время их было 27", - сказала эксперт.

В то же время география экспорта не изменилась. "Первое место среди стран-импортеров занимает Иран, который закупил 928 тыс. тонн пшеницы. Но это меньше, чем год назад, когда было куплено немногим более 1 млн тонн, - сообщила Тюрина. - На втором месте Турция, сократившая закупки достаточно серьезно - на 35%, до 913 тыс. тонн. Год назад в эту страну было отгружено 1,4 млн тонн пшеницы".

В то же время Египет увеличили закупки на 20%, до 859 тыс. тонн. "Очень активный рост закупок со стороны Саудовской Аравии - в 3,8 раза больше, чем в начале прошлого сезона, всего в страну с начала июля отгружено 448 тыс. тонн пшеницы", - сказала Тюрина. На пятом месте - Израиль, экспорт в эту страну сократился на 45%, до 250 тыс. тонн. Следующая за ним Ливия, напротив, нарастила закупки на 81%, до 216 тыс. тонн. "В начале этого сезона активно закупаются страны, которые год назад не были в числе покупателей российской пшеницы. Это Алжир, Судан, Иордания и Пакистан", - добавила Тюрина.

При этом она отметила, что число стран-покупателей российской пшеницы в этом сезоне сократилось почти в два раза - до 23 с 45 годом ранее. "Особый акцент, наверное, стоит сделать на том, что в настоящий момент не грузится пшеница в страны Центральной и Южной Африки. Прежде всего, в Нигерию, которая за аналогичный период прошлого года закупила более 500 тыс. тонн", - сказала эксперт.

Сократилось и число компаний-экспортеров. "Это постоянная тенденция. В прошлом сезоне за этот период пшеницу экспортировали 79 компаний, в этом - 41 компания. С рынка уходят небольшие компании, лидеры остаются и замещают объемы, которые ранее поставлялись мелкими экспортерами", - отметила она.

По словам Тюриной, основным каналом поставок стала рейдовая перевалка, в рамках которой отгружено 1,36 млн тонн зерна, что на 4,3% больше, чем в прошлом году. "Отгрузки из черноморского региона сокращаются из-за сохраняющихся высоких рисков. В частности, через Новороссийск они снизились на 25%", - сказала она.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что за неделю цена на французскую пшеницу повысилась на 0,9%, $355 за тонну. С начала сезона (с 1 июля) эта пшеница подешевела на 7%. Американская пшеница подорожала на 3,9% за неделю, до $344 за тонну. Цена на российскую пшеницу (4 класс, FOB Новороссийск) за неделю выросла на 0,3%, до $341 за тонну, с начала сезона снизилась на 16%. Конкурентоспособность российской пшеницы по отношению к французской составляет $14 за тонну. "Но есть информация, что дорожает фрахт, а рост стоимости фрахта для российских экспортеров, конечно же, негативно сказывается на продажах", - заявила Тюрина.

Эксперт также сообщила, что продолжают снижаться и цены у производителей. В настоящее время тонна пшеницы 4 класса стоит 12,5 тыс. рублей, что на 4% меньше, чем неделей ранее. С начала сезона цены у производителей снизились на 27%. "Это достаточно серьезное падение", - отметила Тюрина.