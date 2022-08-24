Небензя указал на проблемы с выполнением стамбульских договоренностей по украинскому зерну

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Из 34 первых судов с зерном, вышедших из портов Украины в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей, только одно направилось в Африку, хотя снабжение этого континента и считалось основной задачей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"За четыре недели экспортных операций из 34 сухогрузов только один направился в Африку. Это совершенно не вяжется с изначально заявленными целями борьбы с голодом в странах, остро нуждающихся в зерновых", - заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Он также напомнил, что судно "Разони", которое первым вышло из украинского порта в рамках инициативы по вывозу зерна и направлялось в ливанский город Триполи, остановилось в турецком Мерсине после того, как ливанский заказчик отказался от этого товара. Небензя назвал причиной отказа то, что вместо пшеницы, которую ожидали в стране, судно перевозило кукурузу.

Постпред призвал "со всей серьезностью отнестись к пакетному характеру черноморской инициативы" и не откладывать решение проблем, препятствующих экспорту российского продовольствия и удобрений, так как продлению сделки будут способствовать "осязаемые результаты для российских внешнеэкономических операторов".

После заседания СБ ООН Небензя пояснил журналистам, что продление стамбульских договоренностей будет возможно лишь при условии выполнения всех положений документа, в том числе касающихся экспорта российского зерна и удобрений.

"Срок действия соглашения - 120 дней, и его продление будет зависеть от того, получится ли добиться полной имплементации", - заявил российский дипломат.

"Вторая часть сделки пока не претворена в жизнь: российские суда с зерном и удобрениями не покидали морские порты РФ", - добавил он.

Небензя подчеркнул, что для решения этой проблемы стороны, подписавшие соглашение в Стамбуле, особенно - ООН, "должны решить вопросы, связанные с финансовыми транзакциями, страховками, портами назначения".