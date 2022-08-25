МосБиржа планирует возобновить торги в вечернюю сессию на рынке акций в сентябре

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Московская биржа планирует в сентябре возобновить торги в вечернюю сессию на рынке акций, сообщил журналистам в четверг директор департамента рынка акций МосБиржи Борис Блохин.

"По рынку акций мы планируем в ближайшее время возобновление торгов в ходе вечерней торговой сессии. У нас уже торгует вечером срочный рынок, мы видим, что этот опыт достаточно позитивен - участники поддерживают инициативу по возврату вечерней торговой сессии. Поэтому в ближайшее время на рынке акций этот шаг будет сделан", - сказал он.

"Вечернюю сессию планируем запустить в сентябре", - отметил глава департамента.

По его словам, торговаться будут самые ликвидные инструменты - в первую очередь акции из индекса МосБиржи.

Вечерние торги на рынке акций МосБиржа запустила в июне 2020 года. В конце февраля этого года фондовый рынок отправился на вынужденные "каникулы", с которых вернулся уже без вечерней сессии. На срочном рынке вечерние торги возобновились в июле.