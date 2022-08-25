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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

"Полюс" продлил срок голосования держателей евробондов-28 по изменениям условий выплат

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Золотодобывающая компания "Полюс" вновь продлила срок предоставления держателями еврооблигаций компании с погашением в 2028 году согласия на изменение условий выпуска, включающих возможность выплат в рублях и продление льготного периода проведения платежей.

Как сообщила компания, новый дедлайн по предоставления согласия для инвесторов - 8 сентября 17:00 по Лондону.

В июле "Полюс" предложил держателям евробондов разрешить прямые выплаты основной суммы и начисленных процентов по евробондам, хранящимся у российских депозитариев, и предусмотреть, что выплаты по таким евробондам будут осуществляться в российских рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. Также компания предложила предусмотреть, что выплаты по всем евробондам могут осуществляться в альтернативной валюте, включая евро, фунт, франк или рубль, в случае неспособности эмитента выплатить причитающиеся суммы в долларах.

Помимо возможности выплаты не в долларах, предложенные "Полюсом" изменения в условия выпусков предусматривают увеличение льготного периода, в течение которого компания может устранить проблемы с неуплатой основного долга и процентов. В случае с выплатой основной суммы долга льготный период увеличивается с 5 до 30 дней, в случае с выплатой процентов и других сумм - с 10 до 30 дней.

Изначально предложение касалось трех выпусков евробондов, 28 июля "Полюс" сообщил, что держатели евробондов-2023 и евробондов-2024 согласовали изменения. Для владельцев еврооблигаций с погашением в 2028 году срок предоставления согласия был продлен до 11 августа, а затем до 25 августа.

Для вступления в силу предложения должны быть одобрены держателями, владеющими не менее чем 75% от общего количества находящихся в обращении евробондов.

Полюс
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