"Полюс" продлил до 25 августа срок голосования держателей евробондов-28

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Золотодобывающая компания "Полюс" продлила до 25 августа срок предоставления держателями еврооблигаций с погашением в 2028 году согласия на изменения условий выпуска, включающие возможность выплат в рублях и увеличение льготного периода проведения платежей.

Как сообщила компания, новый дедлайн по предоставлению согласия для инвесторов - 25 августа 17:00 по Лондону.

В июле "Полюс" обратился к держателям евробондов с предложением разрешить прямые выплаты основной суммы и начисленных процентов по евробондам, хранящимся у российских депозитариев, и предусмотреть, что выплаты по таким евробондам будут осуществляться в российских рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. Также компания предложила предусмотреть, что выплаты по всем евробондам могут осуществляться в альтернативной валюте, включая евро, фунт, франк или рубль, в случае неспособности эмитента выплатить причитающиеся суммы в долларах.

Помимо возможности выплаты не в долларах, предложенные "Полюсом" изменения в условия выпусков предусматривают увеличение льготного периода, в течение которого компания может устранить проблемы с неуплатой основного долга и процентов. В случае с выплатой основной суммы долга льготный период увеличивается с 5 до 30 дней, в случае с выплатой процентов и других сумм - с 10 до 30 дней.

Изначально предложение касалось трех выпусков евробондов, 28 июля "Полюс" сообщил, что держатели евробондов-2023 и евробондов-2024 согласовали изменения. Для владельцев еврооблигаций с погашением в 2028 году срок предоставления согласия был продлен до 11 августа.

Для вступления в силу предложения должны быть одобрены держателями, владеющими не менее чем 75% от общего количества находящихся в обращении евробондов выпуска.