"Ведомости" сообщили об отказе китайской Chery от планов локализации на УАЗе из-за санкций

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Китайский автоконцерн Chery, переговоры о партнерстве с которым вела группа "Соллерс Авто", из-за санкционных рисков решил отказаться от планов локализации на основном предприятии группы - "Ульяновском автозаводе" (УАЗ), пишут "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с планами компаний.

Основной причиной, по их словам, стало попадание УАЗа в санкционный список ЕС в начале июня.

Один из источников газеты отмечает, что Chery может рассмотреть вариант локализации и на другой площадке "Соллерс Авто" - у российской компании кроме УАЗа остались совместные предприятия с Ford в Елабуге и с Mazda во Владивостоке, которые пока заморожены.

"При этом не ясно, каким образом китайский концерн в случае организации производства будет получать господдержку: все нынешние игроки рынка уже подписали специнвестконтракты (СПИК) и менять основного исполнителя по ним нельзя", - отмечает газета со ссылкой на собеседника.

Другой источник "Ведомостей" заявил, что Chery рассматривает различные варианты для локализации производства в России, в том числе и без участия "Соллерс Авто". По его мнению, китайский концерн может занять площадку какого-либо из западных автопроизводителей, если тот примет решение уйти. Какой именно актив может рассматривать Chery, собеседнику издания неизвестно.

Как отмечают "Ведомости", на данный момент среди крупнейших инвесторов автопрома продать свой завод захотел только Volkswagen, производственная площадка которого расположена в Калуге.

По мнению источника газеты, локальная продукция Chery скорее всего будет представлена в России не под основным брендом. Помимо собственно марки Chery у китайского концерна есть суббренды Exeed, Omoda и Jetour. Последние два пока не представлены на российском рынке, но отраслевые СМИ неоднократно писали о планах компании начать их продажи.

О совместном проекте "Соллерса" и Chery по локализации производства машин китайской марки на базе Ульяновского автозавода стало известно по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине в начале февраля. Тогда предполагалось, что между компаниями будет заключено стратегическое партнерство, которое будет включать в себя не только выпуск автомобилей, но и развитие новых технологий в области электротранспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома. Конкретные параметры проекта стороны планировали зафиксировать до середины 2022 г.

Chery наряду с Geely и Great Wall (Haval) является одним из основных китайских игроков российского легкового авторынка. По данным АЕБ, продажи компании за I полугодие 2022 г. составили 15 467 автомобилей (-6%). Доля рынка выросла на 2,3 п.п., до 4,2%.