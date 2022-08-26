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Dell увеличила выручку во II финквартале слабее прогнозов

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Dell Technologies Inc увеличила выручку во втором квартале 2023 финансового года слабее ожиданий аналитиков и сократила чистую прибыль.

Как говорится в пресс-релизе Dell, ее выручка за квартал, завершившийся 29 июля, увеличилась на 9%, до $26,43 млрд по сравнению с $24,19 млрд за аналогичный период годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $26,5 млрд.

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Выручка подразделения в сфере клиентских решений выросла на 9%, до $15,49 млрд, подразделения инфраструктурных решений - на 12%, до $9,54 млрд.

При этом руководство компании сообщило, что на результатах во втором финквартале негативно сказались последствия завершения бума на рынке персональных компьютеров, начавшегося в период пандемии коронавируса, когда возникла необходимость работать и учиться удаленно.

Чистая прибыль сократилась на 20% и составила $506 млн, или $0,68 на акцию, по сравнению с $629 млн, или $0,8 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,68 в расчете на акцию по сравнению с $1,48 на акцию годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для показателя составлял $1,64 на акцию.

Операционная прибыль компании подскочила на 25%, до $1,27 млрд.

Акции Dell подешевели на 5,45% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 14,7%.

Dell
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