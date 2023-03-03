Dell вышла в прибыль в IV финансовом квартале

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Dell Technologies Inc. вернулась на прибыльный уровень в четвертом квартале 2023 финансового года (завершился 3 февраля) после убытка годом ранее, несмотря на снижение выручки на 11%.

В отчетном квартале чистая прибыль компании составила $606 млн, или $0,84 на акцию, по сравнению с чистым убытком в $29 млн, или $0,04 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,8 на акцию, превысив средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,64 на акцию.

Квартальная выручка Dell уменьшилась до $25,04 млрд с $27,99 млрд годом ранее при прогнозе рынка в $23,42 млрд.

Выручка подразделения инфраструктурных решений увеличилась на 7% - до $9,9 млрд, доход в сфере клиентских решений уменьшился на 23%, до $13,36 млрд.

По итогам всего прошедшего фингода чистая прибыль Dell упала в два раза - до $2,42 млрд, прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $3,24 с $6,26. Годовая скорректированная прибыль выросла до $7,61 на акцию с $6,22 на акцию годом ранее, выручка достигла рекордных $102,3 млрд, увеличившись на 1%.

Эксперты в среднем ожидали, что прибыль без учета разовых факторов Dell в 2023 фингоду составит $7,46 на акцию, выручка - $100,6 млрд.

Компания объявила о повышении годовых дивидендов на 12%, до $1,48 на акцию. В минувшем финансовом году она вернула акционерам $3,8 млрд за счет выкупа акций и выплаты дивидендов.

На телефонной конференции для инвесторов Dell объявила, что ее главный финансовый директор Том Свит покинет свой пост в конце второго квартала 2024 фингода. Новым CFO с третьего финквартала станет Ивон Макгилл, занимающая в настоящее время должность главного бухгалтера компании.

Свит отметил, что ожидает снижения выручки Dell на 15-21% в первом квартале 2024 фингода, поскольку как корпоративные, так и потребительские расходы снижаются. Если брать середину прогнозного диапазона, выручка компании в текущем квартале может снизиться до $20,7 млрд, отмечает Market Watch. Аналитики в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $21,6 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация Dell снизилась на 23%.