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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Минск анонсировал скорую договоренность с Москвой о ценах на нефть и газ на 2023 год

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после переговоров с главой правительства России Михаилом Мишустиным сообщил о скором заключении договоренностей о ценах на энергоресурсы для Белоруссии на 2023 год. Его слова приводит "БелТА".

"Конечно, обсуждали и подходы к установлению цен на энергоносители на следующий год. Результаты переговоров по этим вопросам были достаточно успешными. Мы коммерчески финализируем их в ближайшее время", - сказал Головченко по итогам встречи с Мишустиным в Чолпон-Ате на полях межправсовета ЕАЭС.

В мае министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич говорил, что цена на российский газ для Белоруссии на 2023 год должна быть определена до 1 августа.

Белоруссия Роман Головченко Михаил Мишустин
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