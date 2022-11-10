Белоруссия продолжает переговоры с Россией о цене на газ в 2023 году

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия продолжает с Россией переговоры о цене на газ в 2023 году и рассчитывает на равные с российскими условия для субъектов хозяйствования, заявил через пресс-службу министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

"Предложения по принципам функционирования и регулирования объединенного рынка газа Беларуси и России разработаны и проходят согласование с российской стороной. Переговорный процесс продолжается - как по условиям выстраивания самой модели газового рынка, так и по ценовым условиям поставки природного газа в Беларусь в 2023 году", - сказал он.

"Совместными усилиями предстоит достигнуть сопряжения целей и практических действий по формированию объединенного рынка природного газа Союзного государства. Вопросы непростые. Но у каждой из сторон есть обоюдная заинтересованность в поиске развязок и принятии взаимоприемлемых решений", - отметил министр.

По его словам, "позиция белорусской стороны в переговорах известна: обеспечение равных условий для субъектов хозяйствования двух стран без изъятий и ограничений, открытые и прозрачные подходы в ценообразовании".

Белоруссия с весны 2022 года перешла на расчеты за газ в российских рублях, однако цену поставок Минск и Москва не разглашают. До этого, в 2021 году и начале 2022 года, Белоруссия платила $128,52 за тысячу кубометров.