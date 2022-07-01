Белоруссия привязала тарифы на газ для промпотребителей к российскому рублю вместо доллара

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Цены на природный газ и электроэнергию для промышленных потребителей в Белоруссии установлены исходя из курса белорусского рубля к российскому, предусмотрена их индексация с учетом курса последнего. Об этом сообщило министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) страны.

Ранее внутренние тарифы на газ для корпоративного сектора были привязаны к курсу доллара США.

"Установлен порядок определения отпускной цены на природный газ, отпускаемый ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" ("дочка" "Газпрома" в Белоруссии - ИФ), исходя из цены на поставляемый в республику из РФ газ, определенной в российских рублях, установлены отпускные цены на природный газ, отпускаемый газоснабжающими организациями предприятия "Белтопгаз", тарифы на электрическую энергию, производимую из невозобновляемых источников энергии, мазута, исходя из курса белорусского рубля к российскому рублю, а также изменен порядок их индексации", - говорится в сообщении МАРТ.

Новые тарифы установлены на период с 1 апреля до 31 декабря 2022 года с учетом перехода Белоруссии на российские рубли при оплате за поставляемый в страну природный газ.

Решение МАРТ предусматривает механизм сдерживания внутренних тарифов, который учитывает изменения курса российского рубля к доллару. "В целях снижения ценовой нагрузки на потребителей реального сектора экономики индексация цен на природный газ, отпускаемый газоснабжающими организациями, тарифов на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями, будет осуществляться только в случае установления на дату оплаты за указанные энергоресурсы Центробанком РФ официального курса российского рубля к доллару в размере 75 и более российских рублей за доллар США", - подчеркивается в сообщении.

Белоруссия с апреля 2022 года перешла на оплату газа в российских рублях. Белорусские власти сообщали, что цена на газ зафиксирована в российских рублях до конца этого года, но стоимость поставок не называют.