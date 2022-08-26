Котировки Electronic Arts взлетели на новости о планах Amazon купить компанию

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Котировки американского разработчика видеоигр Electronic Arts Inc. подскочили на 14% на предварительных торгах в пятницу после появления сообщения в USA Today о том, что интернет-ритейлер Amazon.com Inc. собирается уже 26 августа выдвинуть предложение о покупке компании.

USA Today узнал об этом от информированных источников. Слухи о сделке распространялись в течение нескольких последних недель в сообществе геймеров GLHF, отметило издание.

Среди других претендентов на покупку Electronic Arts числятся также Apple Inc. и Walt Disney Co.