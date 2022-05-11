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Electronic Arts прекращает 30-летнее сотрудничество с ФИФА

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Американская корпорация Electronic Arts (EA) спустя 30 лет решила прекратить сотрудничество с Международной федерацией футбола (ФИФА), сообщает Financial Times.

По данным издания, прекращение длительного и прибыльного сотрудничества стало следствием споров сторон о стоимости лицензии на использование бренда ФИФА.

EA с 1993 года выпускает видеоигру в жанре спортивного симулятора под названием FIFA. FIFA 23 станет последней игрой в серии: после чемпионата мира по футболу среди женщин, который пройдет летом 2023 года, игра будет переименована в EA Sports FC. По данным Financial Times, содержание игры в основном не изменится: основные лиги, турниры, клубы и спортсмены будут сохранены.

Издание отмечает, что ФИФА зарабатывает около 150 миллионов долларов в год на партнерстве с Electronic Arts - эта сумма уступает лишь прибыли от чемпионата мира по футболу среди мужчин, который проходит раз в четыре года.

ФИФА Electronic Arts FIFA
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